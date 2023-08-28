Разработчик Astra Linux создаст аналог GitLab, GitHub и BitBucket

«Группа Астра» приобрела 26% в разработчике площадки GitFlic «Ресолют», планируя довести долю до контрольной. До конца года компания собирается представить аналог зарубежных GitLab, GitHub и BitBucket.
Сумма сделки не раскрывается. Глава «АФИ Капитала» Алексей Гориславец считает, что она может составлять порядка 5 млн рублей, а в случае получения контроля — 10 млн рублей.
Другой собеседник издания добавил, что целью сделки была «покупка команды разработчиков», а 51% в «Ресолюте» оценивает в 50–70 млн рублей.
- В июне Минцифры утвердило список участников эксперимента по созданию «российского GitHub» — национального репозитория ПО с открытым кодом. В перечне всего — 82 участника, при этом в список не попали ни «Яндекс», ни VK, ни «Лаборатория Касперского». Сам эксперимент проводят с марта. Минцифры предлагало потратить на репозиторий 1,3 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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