Российскую ОС Astra Linux предустановят на китайские ноутбуки Hiper

Российский разработчик операционной системы Astra Linux — компания «Астра» — договорился с китайским продавцом ноутбуков Hiper на предустановку отечественной ОС на устройства. Продажи ноутбуков стартуют в октябре.

Китайский вендор выпустит ноутбуки с Astra Linux только под российский рынок, продаваться они будут в сети «Ситилинк», узнал «Коммерсантъ».

В линейке ноутбуков с российской операционной системой будет шесть моделей на процессорах Intel Core (i3, i5, i7, i11) или AMD Ryzen 5 с 8 или 16 Гб оперативной памяти и объемом SSD-накопителя на 256 и 512 Гб. Цены на них будут начинаться от 35 тыс. рублей. Эти ноутбуки не будут поставляться в госсектор, для него предназначены другие комплектации.

Китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike решил выйти на рынок России. Поставками устройств в Россию будут заниматься «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан» (входит в «Ланит»).

В середине июля на российском рынке появился еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, который также входит в Haier.

На конец 2021 года самыми популярными производителями игровых ноутбуков, по данным «М.Видео», у россиян были Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI.

Asus и Acer в марте заявили о прекращении поставок в Россию. Также в марте продавать в стране перестала Apple, а в начале июня — HP.

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