В России появятся новые бренды ПК и ноутбуков

Китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike выходит на рынок России, пишет «Коммерсантъ». Поставками устройств в Россию будут заниматься «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан» (входит в «Ланит»).

В «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что считают Machenike «крайне перспективным брендом», который, по оценке компании, занимает в Китае порядка 20% рынка игровых устройств.

Брендом Machenike владеет концерн Haier (поставляет в Россию бытовую технику и электронику). В июне стало известно, что российское представительство Haier возведет в Набережных Челнах новый завод по выпуску холодильников и морозильников и потратит на это 4,5 млрд рублей.

В середине июля на российском рынке появился еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, который также входит в Haier.

По состоянию на конец 2021 года самыми популярными производителями игровых ноутбуков, по данным «М.Видео», у россиян были Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI.

Asus и Acer в марте заявили о прекращении поставок в Россию. Также в марте продажи в стране свернула Apple, а в начале июня — HP.

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