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Разработчик Astra Linux продаст до 10% акций на Мосбирже

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик Astra Linux собирается в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет.

Разработчик Astra Linux продаст до 10% акций на Мосбирже

Точные сроки будут зависеть от динамики рынка, пишет РБК со ссылкой на нескольких собеседников в финансовых и ИТ-компаниях.

Объем планируемых к размещению акций источники издания объясняют тем, что компания намерена сначала познакомить с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, «поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение». Позднее размер free float может быть увеличен.

В ходе IPO группу могут оценить более чем в 60-80 млрд рублей, оценили собеседники.

  • В сентябряе 2022 года «Астра» получила льготный кредит под 5% годовых на 3,8 млрд рублей. Средства компания потратит на развитие операционной системы, ее запуск и адаптацию под требования заказчиков. Деньги она обязана вернуть до 31 декабря 2026 года.

Фото на обложке: Unsplash

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