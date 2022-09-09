Разработчик ОС Astra Linux получил кредит в 3,8 млрд рублей на развитие системы

Разработчик российской перационной системы Astra Linux — группа компаний «Астра» — получила льготный кредит под 5% годовых на 3,8 млрд рублей. Деньги компания обязана вернуть до 31 декабря 2026 года.

Деньги разработчик потратит на развитие операционной системы, ее запуск и адаптацию под требования заказчиков, узнали «Ведомости».

Проект предусматривает импортозамещение IT-инфраструктуры заказчиков и решение задач, возникающих в процессе перехода на продукты «Астры» с ПО других вендоров. К таким задачам представители компании относит поддержку используемого оборудования и упрощение процессов разработки и установки прикладного софта.

Для этого создадут региональные центры компетенций, расширят штат сотрудников, увеличиват штат техподдержки и специалистов по внедрению.

Программу льготного кредитования запустили зимой 2019 года. За три года выдали 64 млрд рублей, среди получателей — «Тензор», «Эл 6», «Астрал-софт». Представитель Минцифры уточнил, что кредит «Астры» – самый крупный для разработчиков.

Всего, по его словам, получателями льготных кредитов стали 107 компаний. До конца 2022 года планируется поддержать проекты на общую сумму не менее чем 20 млрд рублей.

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