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Экс-президент Microsoft Russia будет руководить коммерческим направлением в ГК «Астра»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Экс-президент Microsoft Russia Николай Прянишников стал руководителем коммерческого направления разработчика отечественной ОМ Astra Linux — ГК «Астра». Он вступает в должность 1 июля.

Экс-президент Microsoft Russia будет руководить коммерческим направлением в ГК «Астра»
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Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу, Николай Прянишников помимо Microsoft Russia, занимал руководящие посты в таких компаниях, как «билайн» и World Class.

В «билайне» Прянишников занимал пост генерального директора, в Microsoft Russia выступал президентом.

С 2015 года в течение нескольких лет выступал вице-президентом подразделения Microsoft в Центральной и Восточной Европе. До прихода в ГК «Астра» Прянишников восемь лет управлял World Class и UFC Gym Russia в компании «Русская фитнес группа».

Осенью прошлого года «Астра» провела IPO на Московской бирже, разместив 10,5 млн акций, или 5% капитала.

В апреле 2024 года компания запустила программу SPO.

Фото на обложке: Monster Ztudio / Shutterstock

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