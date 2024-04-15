«Группа Астра» объявила о проведении SPO

Разработчик российской операционной системы Astra Linux, «Группа Астра», запустил программу SPO, в случае реализации которой доля акций в свободном обращении увеличится на 5-10% и достигнет 15%. Об этом разработчик сообщил на своем официальном сайте.
Осенью прошлого года «Астра» провела IPO на Московской бирже. В первый день торгов акции компании показали рост на 40%.
Как следует из релиза компании, предложение для SPO обеспечит основной акционер группы Денис Фролов, который предложит к приобретению часть принадлежащих ему бумаг.
«Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров и попаданию на радар новым группам инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализации динамично развивающего бизнеса», — отметил гендиректор группы Илья Сивцев.
По его словам, с момента IPO капитализация компании увеличилась почти в два раза. Вместе с тем, число акционеров составляет свыше 112 тыс.
Предполагается, что в рамках вторичного размещения Денис Фролов предложит пакет в размере от 10,5 до 21 млн штук, что соответствует 5-10% акций компании.
Стоимость акций будет установлена по итогам формирования книги заявок, но цена не превысит 620 рублей за штуку. Сбор заявок будет проходить с 15 по 18 апреля, он может быть завершен досрочно.
Фото на обложке: Ground Picture /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 SAFE, конверт и варрант: разбираемся в популярных венчурных инструментах
- 3 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
ВОЗМОЖНОСТИ
15 апреля 2024
15 апреля 2024
15 апреля 2024