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«Группа Астра» разместила акции по верхней границе диапазона в рамках IPO

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик российской операционной системы Astra Linux, «Группа Астра», разместил акции на Мосбирже по верхней границе объявленного ранее диапазона — 333 рубля за штуку.

«Группа Астра» разместила акции по верхней границе диапазона в рамках IPO

Ранее группа установила ценовой коридор для IPO на уровне 300-333 рубля.

В рамках IPO компания размещает 10,5 млн акций, или 5% капитала. Как и было заявлено ранее, по результатам размещения рыночная капитализация составит 69,9 млрд рублей.

«Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек…», говорится в сообщении компании.

Торги акциями группы под тикером ASTR стартуют 13 октября.

В течение 2021-2022 года проходила реорганизация группы компаний, в результате чего появилась АО «Группа Астра». Сейчас структура владеет целиком или частично десятью компаниями.

Ранее представитель Мосбиржи сообщил, что площадка не ожидает крупных IPO в 2024 году, поскольку «реальный сектор экономики не привлекает достаточный капитал через IPO и SPO». Однако интерес к размещению сохраняют небольшие компании, в следующем году могут состояться десятки таких IPO.

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Фото на обложке: MaximP / Shutterstock

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