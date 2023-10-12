Мосбиржа ожидает десятки небольших IPO в 2024 году

Мосбиржа не ожидает крупных IPO в 2024 году. По словам главы наблюдательного совета площадки Сергея Швецова, их количество может вырасти до десятков, но это будут небольшие объемы размещений.

Представитель биржи отметил, что разрыв между интересами инвесторов и собственников компании растет.

«Нам в текущих условиях действительно понятно, что пайплайн на IPO достаточно большой. При этом вопрос в стоимости денег. У нас доходности по облигациям достаточно высокие, и инвесторы хотят дисконт по акциям, а акционерные компании, которые сегодня хотят размещаться, собственно, не очень хотят этот дисконт предоставлять», — объясняет Швецов, его слова приводит РБК.

Он добавил, что реальный сектор экономики не привлекает достаточный капитал через IPO и SPO, поэтому рынок «не играет макроэкономической роли с точки зрения трансмиссии сбережений в инвестиции».

При этом, по словам Швецова, сохраняется интерес со стороны не очень крупных организаций. В связи с этим Мосбиржа ожидает десятки небольших IPO.



В 2022 году только одна компания разместила акции на Мосбирже — кикшеринг Whoosh. В текущем году IPO провели медцентр Genetico и финтех-сервис CarMoney. Также первичное размещение акций на Мосбирже до конца года запланировал разработчик российской ОС Astra Linux «Группа Астра». Компания уже объявила ценовой диапазон IPO.

Но есть и компании, которые были вынуждены отложить начало торгов акциями на Мосбирже. В их числе, например, «МТС-банк». Накануне основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году кредитная организация вряд ли проведет IPO.

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