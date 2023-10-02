«Группа Астра» запланировала IPO в октябре 2023 года

Производитель защищенного инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» подтвердила намерение провести IPO в четвертом квартале текущего года. Первичное размещение акций на Московской бирже запланировано на октябрь, сообщила компания на своем сайте.
«Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры», — говорится в сообщении компании.
Там добавили, что акционеры сохранят преобладающую долю акций.
Ранее представители рынка говорили, что «Астра» хочет разместить на Мосбирже до 10% своих акций.
По словам гендиректора копании Ильи Сивцева, российский IT-рынок имеет колоссальный потенциал, а размещение акций привлечет к сфере больше инвесторов.
В пресс-службе отметили, что это будет первым IPO среди российских разработчиков инфраструктурного ПО.
Выручка производителя по итогам первого полугодия составила 3,11 млрд рублей, это втрое больше результатов за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль оценивается в 1,163 млрд рублей против 0,497 млрд руб. в прошлом году.
В августе «Группа Астра» получила 26% в разработчике площадки GitFlic «Ресолют».
Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk /
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