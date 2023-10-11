Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«МТС-банк» не планирует IPO в 2024 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Основатель и крупнейший акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков выразил сомнения по поводу возможного IPO «МТС-банка» в 2024 году.

«МТС-банк» не планирует IPO в 2024 году

«В следующем году, боюсь, что нет», — заявил Евтушенков в кулуарах РЭН-2023, его слова приводит «Интерфакс».

«МТС-банк» — дочерняя структура компании МТС, которая на 42,09% принадлежит «Системе». В феврале 2023 года кредитная организация пополнила санкционный список США.

Спустя несколько месяцев совет директоров МТС обсуждал возможность снижения доли в дочернем банке, но решение публично не объявлялось.

В середине 2021 года Евтушенков в беседе с РБК заявил, что для проведения IPO оценка «МТС-банка» должна быть не ниже $1 млрд. В январе 2022 года СМИ со ссылкой на представителей кредитной организации писали, что менеджмент банка активно прорабатывает сценарии первичного размещения акций.

Фото на обложке: dencg / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые интересные венчурные сделки России за неделю: обзор
  2. 2 «ChatGPT, ты уволен!» Или как ИИ меняет сферу BI прямо сейчас
  3. 3 Российский предприниматель пытается через суд получить права на бренд Sega в РФ
  4. 4 Как с помощью машинного зрения наладить продажи в офлайн-точках? Наш опыт
  5. 5 Авиакомпания S7 Airlines сократит число рейсов из-за проблем с импортными двигателями
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2023

Лига Приключений

12 октября 2023

Pushka

15 октября 2023

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ