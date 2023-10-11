«МТС-банк» не планирует IPO в 2024 году

Основатель и крупнейший акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков выразил сомнения по поводу возможного IPO «МТС-банка» в 2024 году.
«В следующем году, боюсь, что нет», — заявил Евтушенков в кулуарах РЭН-2023, его слова приводит «Интерфакс».
«МТС-банк» — дочерняя структура компании МТС, которая на 42,09% принадлежит «Системе». В феврале 2023 года кредитная организация пополнила санкционный список США.
Спустя несколько месяцев совет директоров МТС обсуждал возможность снижения доли в дочернем банке, но решение публично не объявлялось.
В середине 2021 года Евтушенков в беседе с РБК заявил, что для проведения IPO оценка «МТС-банка» должна быть не ниже $1 млрд. В январе 2022 года СМИ со ссылкой на представителей кредитной организации писали, что менеджмент банка активно прорабатывает сценарии первичного размещения акций.
Фото на обложке: dencg /
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