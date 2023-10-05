Разработчик ОС Astra Linux объявил ценовой диапазон IPO на Московской бирже

Разработчик операционной системы Astra Linux «Группа Астра» объявила ценовой диапазон IPO, он установлен на уровне 300–333 рублей за бумагу, что соответствует капитализации в диапазоне от 63,0 млрд рублей до 69,9 млрд рублей.

В начале месяца разработчик сообщил о планах провести первичное размещение акций на Московской бирже в октябре. Это будет первым IPO среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения.

«В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций (что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций) со стороны действующих акционеров, из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов», — сказано в сообщении компании.

Цену IPO установят продающие акционеры по результатам сбора заявок, он пройдет с 5 по 12 октября. 13 октября Мосбиржа включит акции компании во второй уровень листинга. После этого начнутся торги акциями под тикером ASTR.

По словам CEO компании Ильи Сивцева, большинство инвесторов проявили интерес к решению группы провести IPO, поскольку видят конкурентные преимущества разработчика.

Гендиректор компании отметил, что тренд на импортозамещение и уход с российского рынка западных вендоров, а также господдержка поспособствуют росту компании в средне- долгосрочной перспективе.

Накануне «Группа Астра» объявила о приобретении 70,2% в разработчике платформ для автоматизации L&D-процессов Knomary. По словам гендиректора Ильи Сивцева, инвестиции в поставщика решений в области L&D являются частью M&A-стратегии группы.

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