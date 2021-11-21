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Astra вступила в клуб частных космических компаний, достигших орбиты Земли

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Частная космическая компания Astra успешно запустила свою ракету на орбиту Земли. На ракете установлено экспериментальное оборудование Космических сил США.

Astra вступила в клуб частных космических компаний, достигших орбиты Земли

Astra после успешного запуска своей ракеты LV0007 (Rocket-3) вступила в небольшой клуб частных космических компаний, чьи аппараты достигли орбиты планеты. Об этом глава компании Крис Кемп сообщил в своем твиттере.

«Совершить такое невероятно сложно <...> Команда усердно работала над этим годами <...> Попытка за попыткой, провал за провалом все-таки привели нас к успеху. Просто мы очень упорны» — признался Кемп во время веб-трансляции запуска ракеты.

Это пятая попытка Astra выйти на орбиту. В первый раз ракету запускали в марте 2020 года – тогда из-за проблем с клапанами она загорелась.

В сентябре того же года ракета упала из-за несовершенства навигационного оборудования. В декабре 2020-ого она достигла космоса, но не смогла выйти на орбиту из-за нехватки топлива.

В августе этого года полет пришлось остановить из-за отказа одного из двигателей.

На этот раз ракета Astra выполнила свою задачу, хотя отсоединение спутника и вывод его на орбиту не предполагался – вместо этого системы, установленные на ракете, сообщат о подобной возможности.

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Кроме Astra орбиты смогли достичь аппараты всего четырех частных космических компаний: SpaceXRocket Lab и Virgin Orbit.

Одна ракета LV0007 стоит $2,5 млн, размер модели небольшой, и Astra делает на это расчет – руководство компании планирует запускать и совершенствовать маленькие ракеты и к 2025 году значительно снизить их стоимость.

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Фото: Astra/Twitter

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