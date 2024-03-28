Издатель Atomic Heart назначил на должность CEO экс-главу Electronic Arts Russia

Российский издатель видеоигр «Аструм» и разработчик Astrum Entertainment назначил нового СЕО компании — им стал бывший глава Electronic Arts Russia Тони Уоткинс. Об этом RB.RU сообщил представитель Astrum.
Уоткинс сосредоточится на активном развитии бизнеса за счет расширения портфеля игр, инвестиций в различные продукты, заключении новых партнерств в России и за рубежом.
Тони Уоткинс обладает более чем 35-летним опытом стратегического бизнес-развития в различных отраслях, из них 25 лет работает на российском рынке. Ранее занимал руководящие позиции в Kaspersky, ESLFaceIT Group, Lavazza Coffee, Dirol Cadbury и других. Более 14 лет возглавлял компанию Electronic Arts Russia.
СЕО Astrum Entertainment Тони Уоткинс. Фото: «Аструм»
«Главная цель нашей команды — сделать Astrum Ent компанией №1 в российской геймдев-индустрии. Проработав более 25 лет на российском рынке, я считаю его крайне перспективным. Он еще не исчерпал огромный потенциал для развития, и я уверен, что эта амбиция осуществима вместе с командой Astrum Ent», — сообщил Уоткинс, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В портфель Astrum Entertainment входят такие игры, как Atomic Heart, Warface, Perfect World, Lost Ark, Battle Teams 2 и другие. Среднее MAU продуктов компании составляет более 1 млн игроков, общее количество регистраций превышает 110 млн пользователей.
Фото на обложке: Atomic Heart
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие игры 2023 года на PC – обзор RB.RU
- 2 Новинки игр на ПК в 2024 году – рейтинг RB.RU
- 3 Может ли iPhone 15 Pro стать новым стандартом игровой консоли
- 4 Особенности публикации игр в Китае: на что обратить внимание при выходе на китайский игровой рынок
- 5 «Три в ряд» и тетрис: как игры таких жанров вошли в топ самых популярных
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2024
31 марта 2024
31 марта 2024