Издатель Atomic Heart назначил на должность CEO экс-главу Electronic Arts Russia

Российский издатель видеоигр «Аструм» и разработчик Astrum Entertainment назначил нового СЕО компании — им стал бывший глава Electronic Arts Russia Тони Уоткинс. Об этом RB.RU сообщил представитель Astrum.

Уоткинс сосредоточится на активном развитии бизнеса за счет расширения портфеля игр, инвестиций в различные продукты, заключении новых партнерств в России и за рубежом.

Тони Уоткинс обладает более чем 35-летним опытом стратегического бизнес-развития в различных отраслях, из них 25 лет работает на российском рынке. Ранее занимал руководящие позиции в Kaspersky, ESLFaceIT Group, Lavazza Coffee, Dirol Cadbury и других. Более 14 лет возглавлял компанию Electronic Arts Russia.

СЕО Astrum Entertainment Тони Уоткинс. Фото: «Аструм»

«Главная цель нашей команды — сделать Astrum Ent компанией №1 в российской геймдев-индустрии. Проработав более 25 лет на российском рынке, я считаю его крайне перспективным. Он еще не исчерпал огромный потенциал для развития, и я уверен, что эта амбиция осуществима вместе с командой Astrum Ent», — сообщил Уоткинс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В портфель Astrum Entertainment входят такие игры, как Atomic Heart, Warface, Perfect World, Lost Ark, Battle Teams 2 и другие. Среднее MAU продуктов компании составляет более 1 млн игроков, общее количество регистраций превышает 110 млн пользователей.

Фото на обложке: Atomic Heart