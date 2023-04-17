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Astrum и My.Games договорились о разделе онлайн-шутера Warface

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Astrum Entertainment и My.Games решили разделить онлайн-шутер Warface на российскую и международную версии. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе Astrum. За 11 лет игра принесла Astrum $700 млн.

Astrum и My.Games договорились о разделе онлайн-шутера Warface

Astrum оставляет за собой текущую версию игры, ее российскую аудиторию и бренд, обязуясь получать прибыль только на локальном рынке. My.Games же получает код игры, на основе которого запустит новый проект за рубежом.

Собеседник «Коммерсанта», близкий к одной российской игровой студии, предположил, что по условиям сделки получение кода Warface могло обойтись My.Games в $100–150 млн.

Глобальная аудитория игры составляет 120 млн человек, «больше половины» из которых, говорят в Astrum, российские геймеры. По словам источника газеты на российском игровом рынке, выручка Warface по итогам прошлого года составила примерно $100 млн, при этом 50% пришлось на российский рынок, 50% — на глобальный.

  • VK объявила о продаже своего игрового направления My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве в конце сентября 2022 года. Сумма сделки составила $642 млн, в нее вошли все активы My.Games. 
  • Новый владелец My.Games провел реструктуризацию своих игровых активов: часть бизнеса My.Games, которая генерирует выручку на российском рынке, выделили в отдельную независимую компанию Astrum Entertainmen

Фото на обложке: Aleksey Demin / Shutterstock

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