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Производитель компьютерной техники Asus зарегистрировал в ЕАЭС новые видеокарты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Тайваньский производитель компьютерной техники и комплектующих Asus зарегистрировал в ЕАЭС новые видеокарты и перерегистрировал старые. Это поможет ввозить товары в единую экономическую зону и продавать их на законном основании в РФ, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии.

Производитель компьютерной техники Asus зарегистрировал в ЕАЭС новые видеокарты

Заявки на регистрацию Asus подал после ухода компании из России — 26 июля и 11 ноября, срок действий разрешения — до 2027 года, узнали «Ведомости».

Первая включает перечень товаров, которые ранее уже продавались в России: видеокарты с чипами Nvidia 30-й серии (например, Dual-RTX3060TI), которые были выпущены еще в 2021 году. Сейчас такие видеокарты продаются в нескольких крупных торговых сетях электроники. Стоимость начинается от 38 тыс. рублей.

Вторая заявка включает абсолютно новые модели видеокарт Asus Radeon RX 7900XT на чипах AMD, презентованных только в начале ноября 2022 года. 

В номерах нотификаций на регистрацию товара указан префикс KZ. Это означает, что Asus регистрирует товары для ввоза в Казахстан. Однако в ЕАЭС применяется региональный принцип исчерпания права, т. е. товар, проданный в Казахстан с согласия правообладателя, может свободно обращаться на рынках всех стран – членов союза, отметил руководитель направления «Разрешение It & Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

В последнем квартале 2021 года поставки настольных и портативных компьютеров в Россию возросли на 10,7% год к году, до 1,9 млн единиц. Наиболее популярны у россиян были модели производства Lenovo, Acer и Asus. 

Поставки настольных ПК выросли на 3%, до 600 тысяч штук в IV квартале. Acer, HP и iRU возглавляют список лидеров в сегменте десктопов, а замыкают пятерку лидеров Lenovo и DELL.

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Фото на обложке: askarim / Shutterstock

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