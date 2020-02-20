Asus начал предустанавливать браузер «Яндекса» на свои ноутбуки

Тайваньский производитель ноутбуков Asus и «Яндекс» договорились о предустановке «Яндекс.Браузера» на всех новых ноутбуках вендора в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Asus Кирилла Погорелова.

Первая партия уже поступила в продажу. Всего в ближайший год планируется выпустить около 660 тысяч ноутбуков с браузером «Яндекса». При необходимости пользователь может его удалить.

Asus — не первый партнер «Яндекса» на рынке ноутбуков. Уже несколько лет браузер компании для РФ предустанавливает и Acer. Lenovo в ближайшее время не планирует передустанавливать на ноутбуки и компьютеры сторонние сервисы, сообщил гендиректор ее российского представительства Александр Катаев.

Пока в России не вступил в силу закон об установке отечественного ПО, предустановка «Яндекс.Браузера» происходит на коммерческой основе, пояснил газете аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, договоренности с Asus позволят «Яндексу» сохранить доминирующую долю в поиске на десктопах.

Оценки доли «Яндекса» в поиске разнятся. По данным сервиса Statcounter, доля компании в поиске на компьютерах в России в январе 2020 года составила 47,6%, Google — 48,2%. «Яндекс.Радар» дает другие цифры: 68,7% и 25,95% соответственно.

Закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, компьютеры и Smart TV вступит в силу в РФ c 1 июля 2020 года.

ФАС подготовила проект постановления правительства, по которому российские поиск, карты и антивирус, а также аудиовизуальные сервисы на компьютерах и Smart TV должны появиться уже с 1 июля 2021 года, а не с 1 июля 2022-го, как обсуждалось раньше.

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