«Азиатско-тихоокеанский банк» объявил о подключении к Union Pay

«Азиатско-тихоокеанский банк» объявил о подключении к Union Pay. Он стал седьмым российским банком, в котором можно оформить карты китайской платежной системы.

Переговоры с платежной системой могли занять пять-шесть месяцев. Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что в случае с АТБ важен владелец банка.

Число российских банков, которые предлагают клиентам Union Pay, остается незначительным. И интерес к подключению к международной платежной системе у российских игроков остается. Однако к выбору партнеров компания подходит весьма консервативно.

C начала 2023 года карты Union Pay перестали работать за рубежом у Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность».

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