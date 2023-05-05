Подсанкционные МТС-банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт UnionPay

Некоторые российские банки, попавшие под западные ограничения, перестали выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В частности, из-за блокирующих санкций США эмитировать такие карты прекратили МТС-банк и «Уралсиб», узнали «Известия».

Как убедилось издания, карты UnionPay пропали из числа доступных на сайтах этих организаций. В службе поддержке подтвердили, что их оформление прекращено. В МТС-банке отметили, что причиной стала невозможность расплачиваться такими картами за границей.

Сегодня только семь российских банков продолжают работу за рубежом. В их числе — «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Почта Банк», «Русский стандарт», «Солидарность», «Промсвязбанк», а также ВБРР. Но карты этих банков принимают не везде. «Проходимость зависит от эмитента», отмечают участники профильных чатов по UnionPay.

Под действие блокирующих санкций Соединенных Штатов также попали банк «Санкт-Петербург», «Приморье» и «Зенит». Организации не прекращали выпуск карт UnionPay, но предупреждали, что расплатиться ими можно только в РФ.

Попадание в SDN-список США означает блокировку всех активов, находящихся в Штатах, и остановку всех операций в долларах. После того, как Вашингтон объявил об этих ограничениях, кредитные организации рекомендовали клиентам снять средства с карт UnionPay.

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