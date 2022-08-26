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Российскими активами «дочки» американской Citigroup заинтересовался «Уралсиб»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк «Уралсиб» заинтересовался покупкой российских активов «дочки» американской Citigroup, пишет РБК со ссылкой на источники. Накануне стало известно, что финансовый конгломерат свернет розничный бизнес в России.

Российскими активами «дочки» американской Citigroup заинтересовался «Уралсиб»

Один из источников издания уточнил, что «Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка. Представитель «Ситибанка» (российская «дочка» Citigroup) не стал это комментировать.

Citigroup полностью прекратит операции по розничному обслуживанию клиентов и банков в России, сообщила компания 25 августа. Финансовая организация приняла решение сократить присутствие в стране еще в 2021 году.

Процесс начнется уже в этом квартале — группа сократит более 2 тыс. сотрудников и закроет 15 филиалов. Общие потери от прекращения бизнеса Citigroup в стране оцениваются в $170 млн.

По данным banki.ru, на 1 февраля российский «Ситибанк» занимал 19-е место в стране по активам (717,2 млрд рублей) и 27-е место по капиталу (56,9 млрд рублей). На ту же дату кредитный портфель банка составлял 188 млрд рублей. Банк специализируется на необеспеченном кредитовании и выдаче кредитных карт.

Активы «Уралсиба» составляют 609,8 млрд рублей, по этом показателю банк занимал 24-е место в России, по величине капитала он находился на 23-м месте (70,7 млрд рублей на 1 февраля). На конец 2021 года 81,1% акций банка принадлежало Людмиле Коган, вдове бизнесмена Владимира Когана. Набсовет возглавляет их сын Евгений Коган.

Фото на обложке: OleksSH / Shutterstock

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