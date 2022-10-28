«Уралсиб» заключил договор о покупке портфеля «Ситибанка» — РБК

Банк «Уралсиб» договорился о приобретении портфеля потребительских кредитов «Ситибанка», сообщает РБК со ссылкой на источники. Договор заключен 28 октября. До кризиса эти активы оценивались в 48 млрд рублей.

Как пояснил один из собеседников издания, сделка может касаться перекупки прав на ссуды. «Уралсиб» также сможет рефинансировать кредитные карты в случае согласия их держателей.

«Ситибанк» является дочерней структурой американской Citigroup. Стоимость ее активов оценивается в 717,2 млрд рублей. Летом группа анонсировала прекращение деятельность в России. Тогда же интерес к покупке российских активов Citigroup проявил «Уралсиб».

На текущей неделе Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, которым запрещено совершать сделки с долями и акциями юрлиц из «недружественных» стран. Для указанных сделок им потребуется специальное разрешение. В перечень попал в том числе «Ситибанк».

Фото на обложке: Quality Stock Arts / Shutterstock