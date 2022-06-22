Биомедицинский холдинг «Атлас» увеличил долю в разработчике тест-систем для онкологии

Сумма сделки не приводится. Основанием для выкупа послужили «опережающая прогнозы прибыль и стабильный финансовый рост компании».

По итогам 2021 года, согласно данным ФНС, выручка разработчика тест-систем выросла на 106% по сравнению с 2020 годом и достигла 73,3 млн рублей. При этом чистый убыток достиг 9,5 млн рублей. В пресс-службе «Атласа» пояснили, что компания «прибыльна операционно», однако инвестирует все средства и внешнее финансирование в новые разработки.

«Атлас» нарастил долю в «ОнкоАтласе» с 66,5% до 71,5%, выкупив 5% у Primer Capital. Еще 28,5% принадлежат основателю и директору компании Владиславу Милейко.

Разработки компании — тест-системы для NGS-исследований пациентов с 4 видами рака — используются в системе ОМС. За два года с их помощью протестировано более 5 тыс. онкологических пациентов по всей России, сообщил сооснователь и гендиректор «Атласа» Сергей Мусиенко, слова которого приводятся в сообщении.

«Атлас» приобрел мажоритарную долю «ОнкоАтласа» в 2015 году (тогда компания называлась ЦСБ «Геномика»).

Фото на обложке: «Атлас»