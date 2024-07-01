Компания «Атом майнинг», основанная белорусским производителем оборудования, увеличила уставный капитал в 2,3 раза и наращивает число «производимых crypto продуктов». Эксперты считают, что ООО в ожидании легализации рынка майнинга может готовиться к привлечению инвестиций.

Основанное два года назад белорусским производителем оборудования для майнинга криптовалют на процессоре GPU AtomMining — ООО «Атом майнинг» масштабируется в России. Компания в 2,3 раза увеличила уставный капитал — с 20 млн до 46 млн рублей, изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 июня. Доли участников ООО остались прежними: 80% у Дмитрия Саксонова, 15% у Павла Сойко и еще 5% у Сергея Ковалева.

На сайте по поиску персонала hh.ru компания разместила информацию о планах «активно масштабировать» и наращивать «количество производимых crypto продуктов».

«Основной стратегией для компании является создание различных b2c crypto стартапов и выстраивание изолированных продуктовых команд внутри одной структуры», — говорится в описании. Отмечается, что проекты ООО являются международными.

Бизнес в России для компании оказался успешен. Чистая прибыль ООО «Атом майнинг» за 2023 года (первый полный год работы) составила 46,7 млн рублей, выручка — 150,4 млн рублей, следует из ЕГРЮЛ.

Представительство было открыто в марте 2022 года, писал RB.RU. Компания рассчитывала стать одним из первых поставщиков оборудования на российском рынке, когда эта деятельность в стране будет легализована. На тот момент учредителями также были Владимр Зуенко (10%) и ООО «Альянс» (40%, дистрибьютор оборудования), их доли осенью того же года получили Саксонов (+40%), Ковалев и Сойко (по +5%). Сейчас компания занимается разработкой ПО, финтех-проектами, Web3, мобильным приложением для добычи криптовалют и созданием синергии между NFT и маркетплейсами, говорится на ее сайте.

В «Атом майнинг» не ответили на запрос RB.RU.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании «2Б Диалог» Бориса Богоутдинова, компания увеличила уставный капитал за счет нераспределенной прибыли.

«Текущее увеличение уставного капитала первично связано с улучшением показателей "Атом майнинг". Видимо, следующими шагами в связи с активным рынком цифровых финансовых активов в России в I полугодии 2024 года будет подготовка к road show и дальнейшее привлечение новых инвесторов. Это первично репутационный ход по повышению надежности компании в глазах контрагентов», — считает эксперт.

Богоутдинов добавляет, что, несмотря на общий «информационный хайп» последних 5 лет по цифровизации, майнинговая деятельность сопряжена с высокими рисками: с одной стороны правительственные лобби по значительному увеличению тарифов на потребляемую энергию, с другой — быстроизнашивающееся оборудование.

Богоутдинов отмечает, что по итогам 2023 года общий объем выручки майнинговых компаний в России составил порядка 20 млрд рублей. Лидером остается BitRiver, у которой порядка 12 дата-центров мощностью 530 МВт и планы увеличить количество площадок мощность более 1 ГВт. Другой крупный игрок — Intelion Data Systems — располагает суммарной мощностью 136 МВт и планами строительства новых дата-центров мощностью 345 МВт.

По мнению генерального директора юридической компании «Эклекс» Артема Швайки, увеличение уставного капитала действительно может говорить о планах привлечь инвесторов.

«В данном случае участники скорее всего решили повысить значимость своей компании путем увеличения уставного капитала до 40 млн рублей. Это может быть связано с планами на выход на IPO, на продажу компании или на привлечение партнеров», — пояснил RB.RU Артем Швайка.

По словам юриста, увеличение уставного капитала компании — в основном формальная процедура, которая не накладывает значительных обязательств, но приводит к росту ответственности его участников в пределах вклада.

«Уставной капитал является гарантией выполнения обязательств компании», — сказал Швайка.

Белорусская AtomMining была основана командой специалистов с опытом работы в криптоиндустрии с 2016 года. Организация начала свое развитие со сборки и продажи майнинг-ферм на процессоре GPU. Позднее компания создала собственный дата-центр, сейчас располагает более 3 тыс. кв. м. площадей, оснащенных необходимым оборудованием для майнинга. Налажена собственная производственная линия.

«Законодательство Республики Беларусь позволяет заниматься майнингом криптовалют абсолютно легально. Именно поэтому мы открыли представительство компании AtomMining в Российской Федерации, тем самым даем возможность российским инвесторам войти в этот бизнес», — говорится на сайте компании.

Законопроект о легализации майнинга в РФ уже находится в Госдуме РФ, может быть принят в осеннюю сессию. В соответствии с законопроектом, заниматься майнингом смогут российские юрлица и ИП, включенные в реестр. Физлицам разрешат добывать криптовалюту, не превышая лимит энергопотребления.

13 июня депутат и один из соавторов законопроекта Антон Горелкин сообщал, что на фоне новых санкций в отношении российского финсектора звучат предложения узаконить криптовалюту для внешнеторговых платежей, как в свое время это сделал Иран, имеющий почти полувековой опыт выживания под экономическим прессингом западных стран. Горелин добавил, что на фоне усиления санкций рассмотрение законопроекта должно быть ускорено.

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