Белорусский производитель оборудования для майнинга AtomMining открыл представительство в России

Минская AtomMining, производитель оборудования для майнинга криптовалют на процессоре GPU, зарегистрировала юрлицо в России. Компания рассчитывает стать одним из первых поставщиков оборудования на российском рынке, когда эта деятельность в стране будет легализована.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 22 марта в Москве появилось ООО «Атом Майнинг». Его учредителями выступают поставщик компьютерной техники, сетевого оборудования ООО «Альянс» (40%), Дмитрий Саксонов (40%), Павел Сойко (10%), Владимир Зуенко (10%).

ООО «Атом Майнинг», согласно выписке, оказывает 12 видов деятельности: по управлению компьютерным оборудованием, оптовой торговле компьютеров и периферийными устройствами к ним, программным обеспечением и др.

Белорусская AtomMining была основана «командой специалистов с опытом работы в криптоиндустрии с 2016 года», говорится на ее сайте. Организация начала свое развитие со сборки и продажи майнинг-ферм на процессоре GPU. Позднее компания создала собственный дата-центр, сейчас располагает более 3 тыс. кв. м. площадей, оснащенных необходимым оборудованием для майнинга. Налажена собственная производственная линия.

Зачем компании российский рынок

«Законодательство Республики Беларусь позволяет заниматься майнингом криптовалют абсолютно легально. Именно поэтому мы открыли представительство компании AtomMining в Российской Федерации, тем самым даем возможность российским инвесторам войти в этот бизнес», — говорится на сайте компании.

В разговоре с RB.RU представитель AtomMining уточнил, что компания имеет сертификат соответствия EAC, «многолетний опыт работы в рамках правового поля» и всю необходимую инфраструктуру для экспансии на российский рынок.

«С учетом того, что сейчас тенденция в РФ идет к тому, чтобы деятельность майнинга легализовать, мы решили применить свой опыт и быть одними из первых на российском рынке, кто полностью с юридическим сопровождением и оформлением всего необходимого пакета документов даст возможность официально с уплатой всех таможенных и налоговых пошлин покупать данное оборудование», — сообщил представитель компании.

Также AtomMining «внедряет лизинг оборудования и кредитование на территории РФ». Эти инструменты, как сообщается, на сегодняшний день недоступны российским пользователям.

Сумму инвестиций в выход на российский рынок в компании не назвали, сославшись на коммерческую тайну.

Криптовалюты и майнинг в России

В феврале правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валют,которая предполагает деление пользователей цифровых валют на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

При этом ЦБ РФ неоднократно высказывался против легализации криптовалют в качестве платежного средства в России. Регулятор утверждал, что предложенная Минфином концепция не устраняет существующие риски, а, напротив, может привести к новым угрозам.

Минпромторг ранее выступал с предложением обязать использовать российское оборудование для майнинга криптовалют.

Минэк в феврале выступил за то, чтобы разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, ввести сниженные комтарифы на ее потребление, а также установить налоги на конвертацию криптовалюты в рубли.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждал, что до конца весенней сессии Госдумы в Налоговый кодекс планируется внести поправки, в соответствии с которыми криптовалюты могут признать имуществом.

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