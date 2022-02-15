В России планируют ввести налог при выводе криптовалюты в рубли

Минэк выступил за то, чтобы разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, ввести сниженные комтарифы на ее потребление, а также установить налоги на конвертацию криптовалюты в рубли.

Ведомство предложило установить пониженные расценки за подключение майнинговых ферм и центров обработки данных к энергоисточникам, а также невысокие тарифы Федеральной сетевой компании, то есть за само использование электричества, сообщили «Известия».

Еще стоит признать добычу криптовалюты коммерческой деятельностью и взимать налоги за обмен криптовалют в рубли, как это делают в Японии и Германии, добавили в министерстве.

Минэк также предложил ввести порог на использование электроэнергии физлицами. Его превышение будет сигналом на добычу криптовалюты потребителями и установление для них более высокого тарифа, как для бизнеса.

Предложения поддержали в Минэнерго, но в Банке России выступили за запрет майнинга и оборота цифровых валют.

Эксперт компании Exante Владимир Ананьев подчеркнул, что налогообложение показывает введение криптовалют в правовое поле, и это позитивный шаг. Налог на майнинг может составить 20% прибыли для крупных компаний, из которых 18% пойдут в бюджет региона. При этом признание актива должно проходить в момент конвертации.

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