Предложена схема налогообложения сферы криптовалют в России

Министерству финансов России предложили для рассмотрения схему налогообложения сферы криптовалют. По мнению российской ассоциации блокчейна, трейдеров следовало бы обложить налогом на прибыль в размере 13%, майнеров – в размере 20% на разницу доходов и расходов.
Схему налогообложения разработали специалисты ассоциации криптовалют и блокчейна, пишет Forbes.
Предлагается установить налог на прибыль в размере 13% для физических лиц, кто продает криптовалюту. Проценты будут исчисляться из разницы сумм покупки и продажи цифровых активов. Налог на покупку криптовалюты предлагается не вводить.
- По аналогичной схеме предлагается обложить налогом юридические лица и самозанятых граждан.
Для тех, кто добывает криптовалюту, предлагается установить налог на разницу сумм, которые были потрачены на майнинг и заработаны с его помощью. Другими словами, из суммы, за которую была продана добытая криптовалюта будет вычитаться сумма, которую потратили на электроэнергию, обслуживание оборудования и другие издержки. Полученная в результате расчетов цифра будет облагаться налогом в 20%.
Министерство финансов рассмотрит предложение ассоциации в рабочем порядке, уточнило издание.
Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют в России 8 февраля. Документ подразумевает разделение владельцев криптокошельков на квалифицированных и неквалифицированных, а также их полную идентификацию. Все операции с криптовалютой предлагается проводить через российские банки.
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Фото на обложке: Lukasz Stefanski /
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