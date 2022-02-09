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Предложена схема налогообложения сферы криптовалют в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Министерству финансов России предложили для рассмотрения схему налогообложения сферы криптовалют. По мнению российской ассоциации блокчейна, трейдеров следовало бы обложить налогом на прибыль в размере 13%, майнеров – в размере 20% на разницу доходов и расходов.

Предложена схема налогообложения сферы криптовалют в России

Схему налогообложения разработали специалисты ассоциации криптовалют и блокчейна, пишет Forbes.

Предлагается установить налог на прибыль в размере 13% для физических лиц, кто продает криптовалюту. Проценты будут исчисляться из разницы сумм покупки и продажи цифровых активов. Налог на покупку криптовалюты предлагается не вводить.

  • По аналогичной схеме предлагается обложить налогом юридические лица и самозанятых граждан.

Для тех, кто добывает криптовалюту, предлагается установить налог на разницу сумм, которые были потрачены на майнинг и заработаны с его помощью. Другими словами, из суммы, за которую была продана добытая криптовалюта будет вычитаться сумма, которую потратили на электроэнергию, обслуживание оборудования и другие издержки. Полученная в результате расчетов цифра будет облагаться налогом в 20%.

Министерство финансов рассмотрит предложение ассоциации в рабочем порядке, уточнило издание.

Правительство утвердило концепцию регулирования рынка криптовалют в России 8 февраля. Документ подразумевает разделение владельцев криптокошельков на квалифицированных и неквалифицированных, а также их полную идентификацию. Все операции с криптовалютой предлагается проводить через российские банки.

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Фото на обложке: Lukasz Stefanski / Shutterstock

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