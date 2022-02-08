Законопроект о регулировании криптовалют подготовят к 18 февраля

ЦБ и министерство финансов подготовят законопроект о регулировании криптовалют в России к 18 февраля, сообщает RTVI. Утвержденная концепция, разработанная Минфином, предусматривает проведение всех операций с криптовалютами через российские банки.

О том, что в правительстве утвердили концепцию Минфина о регулировании криптовалютного рынка в России, пишет RTVI со ссылкой на источники в правительстве.

Концепция предусматривает проведение всех операций с криптовалютой через российские банки, а также идентификацию всех владельцев криптовалютных кошельков. Их предполагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных по аналогии с инвестированием на фондовом рынке. Кроме того, к работе с криптовалютами привлекут Росфинмониторинг для отслеживания транзакций с использованием сервиса «прозрачный блокчейн».

По информации RTVI, концепцию поддержали все участники обсуждения, в том числе Генеральная прокуратура, ФСБ, МВД. Единственным, кто высказался против, стал Банк России. Однако, по информации издания, именно он совместно с Минфином будет заниматься разработкой законопроекта о регулировании рынка криптовалют, который должен быть подготовлен к 18 февраля.

Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют в России 28 января. Чиновники тогда пришли к выводу, что полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок.

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