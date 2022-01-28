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В правительстве утвердили дорожную карту по регулированию криптовалют

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию рынка криптовалют в России. Она предусматривает идентификацию клиентов, ответственность за нарушения, отчетность криптовалютных бирж и их возможное «приземление».

В правительстве утвердили дорожную карту по регулированию криптовалют

Карта рассчитана на период до конца 2022 года, сообщил РБК. В правительстве пришли к выводу, что полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок. 

Согласно документу, к маю 2022 году Минфин должен проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов».

Также будут доработаны положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг цифровых активов, определен статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбран надзорный орган.

К декабрю 2022 года планируется разработать механизмы регистрации и отчетности криптобирж и криптообменников.

За уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами предлагается ввести административную или уголовную ответственность. При этом использование криптовалют должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. За незаконный оборот криптовалют и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема предполагается административная ответственность.

Правительство намерено создать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении криптовалютами и операциях с ними. Также будет определен порядок идентификации клиентов операторов обмена криптовалют. При этом участники рынка, которые попадают под требования «антиотмывочного закона», должны будут предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях с цифровыми активами.

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Кроме того, власти намерены проработать вопрос о том, применим ли к криптоплощадкам закон о  «приземление», то есть обязанность открыть в РФ филиал или создать юрлицо.

Среди других задач:

  • разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов;
  • актуализация классификаторов видов экономической деятельности (чтобы включить в их число оборот криптовалюты).

В подготовке дорожной карты участвовали Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Центральный банк (ЦБ). Предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, который ранее выступил за полный запрет криптовалют и майнинга в России.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин поддержал идею налогооблажения и регулирования майнинга в России и отверг предложение ЦБ о полном запрете криптовалют.

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Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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