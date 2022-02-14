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Не более 50 тыс. рублей: сумму вложений в криптовалюту для группы инвесторов предложили ограничить

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Минфине выступили с инициативой ограничить сумму – до 50 тысяч рублей, которую неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в криптовалюту. При этом порядок определения – «квал» или «неквал» – еще не озвучили.

Не более 50 тыс. рублей: сумму вложений в криптовалюту для группы инвесторов предложили ограничить

О новой инициативе по регулированию рынка криптовалют Forbes рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В Минфине считают, что неквалифицированные инвесторы не должны иметь возможность вкладывать в криптовалюту более 50 тысяч рублей.

Однако ни в дорожной карте по регулированию рынка криптовалют, ни в концепции, одобренной правительством, пока нет описанной схемы, как разделять инвесторов в цифровые активы на квалифицированных и неквалифицированных.

Деление инвесторов на «квалов» и «неквалов» присутствует при инвестициях на фондовых рынке. Инвестор получит статус квалифицированного, если выполнит одно из условий, среди которых, например, 6 млн рублей на счетах, такой же годовой объем сделок на рынке, наличие профильного образования.

Глава Банка России считает, что россияне слишком вовлечены в рынок криптовалюты – ЦБ хочет, чтобы «таких людей было меньше», заявила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора 11 февраля.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют должны подготовить к 18 февраля. Этим занимаются Банк России и Минфин. Их мнения относительно рынка противоречивые – регулятор ранее выступал за полный запрет операций с криптовалютой, министерство – за государственное регулирование этого рынка.

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Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

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