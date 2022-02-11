«ЦБ хочет, чтобы таких людей было меньше»: Набиуллина о вовлеченности населения в рынок криптовалюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о вовлеченности россиян в криптовалютный рынок. «Центральный банк хочет, чтобы таких людей было меньше», – заявила Набиуллина. Она напомнила, что использование криптовалюты несет значительные риски для экономики, а концепция регулирования рынка, которую одобрило правительство, не позволяет нивелировать эти риски.

На пресс-конференции по итогам заседания Банка России, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 1 п.п. до 9,5%, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила за снижение вовлеченности россиян в рынок криптовалюты.

По мнению главы регулятора, использование цифровых активов несет риски для экономики страны. Эти риски не позволит нивелировать концепция регулирования рынка, которую разработал Минфин и одобрило правительство.

«[...] нужно сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше. Центральный банк хочет, чтобы таких людей было меньше», – сказала Эльвира Набиуллина.

До 18 февраля правительство совместно с Банком России должны подготовить законопроект о регулировании рынка криптовалют, который определит ключевые положения обращения с этим рынком. В правительстве сообщали, что черновой вариант документа уже готов.

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