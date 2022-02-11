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Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России 11 февраля принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 9,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Это уже восьмое подряд повышение ключевой ставки Банком России. 17 декабря ЦБ также принял решение о повысить ставку с 7,5% до 8,5%. Цикл повышения длится почти год. С апреля прошлого года ставка, составлявшая тогда 4,25%, выросла более чем в два раза. Ее нынешнее значение — максимальное с весны 2017 года.

Инфляция, как сообщается, идет значительно выше октябрьского прогноза Банка России, баланс рисков сместился еще дальше в сторону проинфляционных. Банк России не исключает дальнейшего повышения ставки, говорится в сообщении.

Регулятор также пересмотрел прогноз по инфляции до 5-6% с 2022 года с 4-4,5%.

Согласно данным Росстата, в январе текущего года инфляция ускорилась до 8,7% против 8,4% по итогам декабря 2021 года. Это значение стало рекордом за последние шесть лет. Больше всего в начале 2022 года цены выросли на продовольственные товары — на 11%. Минэкономразвития оценивало, что по состоянию на 4 февраля годовая инфляция достигла 8,8%.

В ноябре 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует вернуть ключевую ставку к нейтральному уровню в 5-6% не раньше, чем в середине 2023 года.


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