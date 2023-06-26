Брокер «Атон» с 3 июля ограничит вывод евро в банки России

Брокер «Атон» с 3 июля вводит ограничение на вывод евро на счета в российские банки. Исключение составит «Райффайзенбанк», пишет РБК-Инвестиции со ссылкой на клиентскую рассылку «Атон» от 26 июня.

На прошлой неделе «Райффайзенбанк» объявил о том, что с 3 июля переводы в евро на счета других банков России, а также в кредитные организации некоторых «дружественных» стран станут недоступны. Операции между счетами внутри самой кредитной организации изменения не затронут.

Изменения брокер объясняет ограничениями банка-контрагента.

С «Райффайзенбанком» корреспондентские отношения были не только у «Атона», но также у «Ньютон Инвестиции», БКС, ITInvest, «Цифра Брокер» и «Финам». Три последних уже объявили об аналогичном шаге в связи с ограничением «Райффайзенбанка».

Австрийский Raiffeisen Bank International в начале мая объявил о приостановке действий светов банков-корреспондентов в РФ, помимо своей российской «дочки».

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