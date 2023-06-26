Брокер «Атон» с 3 июля ограничит вывод евро в банки России

Брокер «Атон» с 3 июля вводит ограничение на вывод евро на счета в российские банки. Исключение составит «Райффайзенбанк», пишет РБК-Инвестиции со ссылкой на клиентскую рассылку «Атон» от 26 июня.
На прошлой неделе «Райффайзенбанк» объявил о том, что с 3 июля переводы в евро на счета других банков России, а также в кредитные организации некоторых «дружественных» стран станут недоступны. Операции между счетами внутри самой кредитной организации изменения не затронут.
Изменения брокер объясняет ограничениями банка-контрагента.
С «Райффайзенбанком» корреспондентские отношения были не только у «Атона», но также у «Ньютон Инвестиции», БКС, ITInvest, «Цифра Брокер» и «Финам». Три последних уже объявили об аналогичном шаге в связи с ограничением «Райффайзенбанка».
Австрийский Raiffeisen Bank International в начале мая объявил о приостановке действий светов банков-корреспондентов в РФ, помимо своей российской «дочки».
Фото на обложке: Marian Weyo /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 Мосбиржа столкнулась со сложностями при запуске торгов дирхамом — «Ведомости»
- 4 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
- 5 Сотрудники = партнеры: как построить эффективную команду
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023