«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в Грузию, Армению, ОАЭ и другие страны

«Райффайзенбанк» ограничивает переводы в евро на счета других банков России, а также в кредитные организации некоторых «дружественных» стран. Ограничения начнут действовать 3 июля, говорится в сообщении «Райффайзенбанка».

Изменения вводятся в связи с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, уточнили в кредитной организации. С 3 июля не получится перевести евро в Беларусь, Азербайджан, Грузию, Туркмению, Армению, Киргизию, Молдавию, Узбекистан, Таджикистан и ОАЭ.

Изменения касаются как физлиц, так и юрлиц и предпринимателей. Новые условия актуальны и для платежей в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках указанных стран.

«Райффайзенбанк» советует изменить валюту исходящего перевода или выбрать другие способы платежа.

При этом по-прежнему доступны переводы между своими считами и на счета других клиентов «Райффайзенбанка».

Ранее банк ввел 50%-ую комиссию на зачисление средств физлиц в долларах из других банков.

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