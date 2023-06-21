«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в Грузию, Армению, ОАЭ и другие страны

«Райффайзенбанк» ограничивает переводы в евро на счета других банков России, а также в кредитные организации некоторых «дружественных» стран. Ограничения начнут действовать 3 июля, говорится в сообщении «Райффайзенбанка».
Изменения вводятся в связи с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, уточнили в кредитной организации. С 3 июля не получится перевести евро в Беларусь, Азербайджан, Грузию, Туркмению, Армению, Киргизию, Молдавию, Узбекистан, Таджикистан и ОАЭ.
Изменения касаются как физлиц, так и юрлиц и предпринимателей. Новые условия актуальны и для платежей в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках указанных стран.
«Райффайзенбанк» советует изменить валюту исходящего перевода или выбрать другие способы платежа.
При этом по-прежнему доступны переводы между своими считами и на счета других клиентов «Райффайзенбанка».
Ранее банк ввел 50%-ую комиссию на зачисление средств физлиц в долларах из других банков.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 Акции финтех-сервиса CarMoney будут торговаться на Московской бирже
- 4 ЦБ увеличит выпуск инвестмонет, «Яндекс» решил не развивать сервис Crowd: главное 21 июня
- 5 Браузер «Луна» в App Store, система международного автострахования: главное 20 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023