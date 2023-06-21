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«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в Грузию, Армению, ОАЭ и другие страны

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» ограничивает переводы в евро на счета других банков России, а также в кредитные организации некоторых «дружественных» стран. Ограничения начнут действовать 3 июля, говорится в сообщении «Райффайзенбанка».

«Райффайзенбанк» ограничит исходящие переводы в евро в Грузию, Армению, ОАЭ и другие страны

Изменения вводятся в связи с ограничениями на стороне банков-корреспондентов, уточнили в кредитной организации. С 3 июля не получится перевести евро в Беларусь, Азербайджан, Грузию, Туркмению, Армению, Киргизию, Молдавию, Узбекистан, Таджикистан и ОАЭ.

Изменения касаются как физлиц, так и юрлиц и предпринимателей. Новые условия актуальны и для платежей в евро на собственные счета клиентов, открытые в других банках указанных стран.

«Райффайзенбанк» советует изменить валюту исходящего перевода или выбрать другие способы платежа.

При этом по-прежнему доступны переводы между своими считами и на счета других клиентов «Райффайзенбанка».

Ранее банк ввел 50%-ую комиссию на зачисление средств физлиц в долларах из других банков.

Фото на обложке: Unsplash

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