АТОР: у российских туристов могут массово начать отбирать паспорта на границе

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что процедура выезда за границу для россиян сильно усложнится. «Лавинообразный» характер имеет проблема несоответствием информации в заграничных паспортах, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Буква "ё" в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе», — сообщил Мурадян, слова которого приводятся на сайте ассоциации.

Эксперт считает, что проблемы на внутреннем контроле могут ждать туристов до 1991 года рождения в связи с разночтениями в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, где обычно место рождения указывают менее детально или под старым названием.

«Например, в Екатеринбурге уже изъяли паспорт, в котором вместо "Сведловск"» было написано "Екатеринбург"», — сообщил вице-президент АТОР, добавив, что, скорее всего, в ближайшее время паспорта будут проверять еще тщательнее.

Туристам порекомендовали внимательнее сверять свои паспорта (внутренний и загран), и при наличии сомнений обратиться в территориальные органы МВД.

Отмечается, что технические ошибки представители МВД обязаны устранить самостоятельно по заявлению, при этом срок действия паспорта останется прежним.

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