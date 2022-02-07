Минцифры создаст службу «цифровых атташе» в 16 странах для поддержки экспорта российских IT-продуктов

Минцифры приступило к созданию службы «цифровых атташе» в торговых представительствах России за рубежом. Ее специалисты будут поддерживать российские IT-компании на новых рынках и стимулировать иностранные IT-компании переходить на российскую юрисдикцию.

Главная задача службы — продвижение отечественных продуктов за рубежом, сообщил РБК представитель министерства.

По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, 2022 году «цифровые атташе» приступят к работе в 16 странах, а в 2024 году география их присутствия расширится до 28 стран. Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР и Южная Корея указаны в числе первых.

7 февраля Минцифры, по данным РБК, намерено объявить конкурс на замещение должностей «цифровых атташе».

В числе базовых требований к кандидатам:

высшее образование не ниже специалитета или магистратуры и знание языка страны пребывания;

способность ориентироваться в отечественных и зарубежных программных продуктах, понимая при этом конкурентные преимущества российских решений;

знание российского и международного законодательства в сфере торговли.

История вопроса:

Идея создания в России института «цифровых амбассадоров», или атташе, впервые появилась в 2019 году. В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил второй пакет мер поддержки IT, в котором в том числе упоминалось создание службы «цифровых атташе».

Среди ее целей — поддержка отечественых IT-компаний, которые выходят на зарубежные рынки, и стимулирование иностранных IT-компаний переходить в российскую юрисдикцию.

Атташе должны оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским IT-компаниям в странах, где они будут присутствовать.

Ответственность за создание службы лежит на Минцифры, Минпромторге и Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ).

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