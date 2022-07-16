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«Ашан» начал доставлять продукты прямо в машину

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Торговая сеть «Ашан» запустила «Ашан Авто» — функцию самовывоза заказа из гипермаркета на автомобиле. Сервис пока работает только в одном торговом пункте в Московской области.

«Ашан» начал доставлять продукты прямо в машину

Как сообщает ритейлер, для получения заказа новым способом достаточно указать номер, цвет, марку автомобиля и заехать в специальную зону на парковке, а товары принесет сотрудник гипермаркета.

Ашан Авто 3

Фото: «Ашан»

В настоящий момент услуга доступна лишь в одной точке торговой сети в городе Пушкино Московской области. В этом пункте самовывоз на машине уже работает, часы работы сервиса совпадают со временем работы самого гипермаркета.

Ашан Авто 4

Фото: «Ашан»

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Ранее на этой неделе «Ашан» принял решение повысить зарплату всех сотрудников, кроме высшего руководства, на 5%, чтобы поддержать персонал «в непростое время».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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