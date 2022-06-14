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«Ашан» повысит зарплату российских сотрудников на 5%

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральная дирекция ритейлера «Ашан» приняла решение повысить оклады всех сотрудников, кроме высшего руководства, на 5% с июля 2022 года. Такое решение компания приняла, желая поддержать персонал «в непростое время».

«Ашан» повысит зарплату российских сотрудников на 5%

«Мы хотим поддержать наших сотрудников в непростое время и объявляем о коллективном повышении окладов на 5% для всех сотрудников, кроме высшего руководства. Помимо этого, будет возможна дополнительная индивидуальная индексация по результатам проведенной ежегодной оценки персонала», — сообщил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович, слова которого приводятся в сообщении компании.

Сейчас команда «Ашана» в России насчитывает более 30 тыс. человек.

Последнее увеличение зарплат сотрудников компания провела в декабре 2021 года. Работники получили прибавку на 8%. 

В 2022 году компания, как сообщается, переориентировала часть логистических маршрутов, заключила партнерства с новыми российскими и зарубежными товаропроизводителями и продолжает работу над развитием собственных торговых марок.

Фото на обложке: MiriamW / Shutterstock

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