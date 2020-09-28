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«Ашан» получил штраф на 1,5 млн рублей за недостоверное декларирование продуктов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Управление Роспотребнадзора по Москве проверило сеть магазинов «Ашан» с мая по июнь 2019 года и выявило нарушения законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ашан» получил штраф на 1,5 млн рублей за недостоверное декларирование продуктов

Нарушения связаны с недостоверным декларированием хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов и закусок, которые изготавливала сеть.

В отношении компании было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях и штраф на общую сумму 1,55 млн рублей.  

По результатам проверки Роспотребнадзор выдал предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии.

В сообщении также отмечается, что «Ашан» обжаловал штрафы, однако Арбитражный суд Московского округа признал административные наказания и предписания об устранении нарушений законными и обоснованными.

Фото: Unsplash

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