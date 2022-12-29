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Ведущие мировые аукционные дома показали в 2022 году рекордные продажи

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ведущие мировые аукционные дома показали в 2022 году рекордные продажи. Наибольшего успеха добился Christie’s – его результаты за год стали рекордными для всего рынка произведений искусства, в том числе благодаря продаже коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена за $1,5 млрд.

Ведущие мировые аукционные дома показали в 2022 году рекордные продажи

О рекорде, поставленном ведущими мировыми аукционными домами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные The Guardian.

Британская компания Sotheby’s в 2022 году наторговала на $7,4 млрд, американский Phillips продал произведений искусства на $1,3 млрд. 

Абсолютным рекордсменом стал лондонский дом Christie’s, продажи которого составили $8,4 млрд – это наибольший показатель годового объема продаж в истории рынка произведений искусства. Около 15% этой суммы обеспечила продажа коллекции умершего сооснователя Microsoft Пола Аллена в ноябре за $1,5 млрд.

Совокупный объем продаж трех лидирующих на мировом рынке аукционных домов по итогам 2022 года составил $17,2 млрд.

Фото на обложке: Lightspring / Shutterstock

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