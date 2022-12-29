Ведущие мировые аукционные дома показали в 2022 году рекордные продажи. Наибольшего успеха добился Christie’s – его результаты за год стали рекордными для всего рынка произведений искусства, в том числе благодаря продаже коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена за $1,5 млрд.
О рекорде, поставленном ведущими мировыми аукционными домами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные The Guardian.
Британская компания Sotheby’s в 2022 году наторговала на $7,4 млрд, американский Phillips продал произведений искусства на $1,3 млрд.
Абсолютным рекордсменом стал лондонский дом Christie’s, продажи которого составили $8,4 млрд – это наибольший показатель годового объема продаж в истории рынка произведений искусства. Около 15% этой суммы обеспечила продажа коллекции умершего сооснователя Microsoft Пола Аллена в ноябре за $1,5 млрд.
Совокупный объем продаж трех лидирующих на мировом рынке аукционных домов по итогам 2022 года составил $17,2 млрд.
Фото на обложке: Lightspring /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
- 2 Люкс — по-прежнему печатные журналы, консерватизм и офлайн? Как меняется аудитория премиум-сегмента
- 3 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
- 4 Триггер для люкса: как сегменту luxury вернуться в строй после карантина
- 5 Union Pay ввела лимит на снятие наличных для россиян за рубежом
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022