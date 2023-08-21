Производитель Audi ограничил дилерам доступ к своему ПО

Автопроизводители BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО). Владельцам машин недоступна история техобслуживания, обновления элементов, узнали «Известия».
В одном из дилерских центров Audi изданию сообщили, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, «где требуется программирование,— блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее».
Участники рынка работают над собственным программным обеспечением или «получая информацию по альтернативным каналам». Однако на Audi другого ПО пока нет и покупать новые модели не рекомендуется.
- Есть обходные пути, некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или обращаются в другие фирмы, так как чаще всего онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании, сообщал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он считает, что часть диагностики перейдет в офлайн-режим, а отключение ПО может создавать риски проблем с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.
Фото на обложке: Unsplash
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