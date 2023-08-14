Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить ее.

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

Из-за этого сроки ремонта машин Mercedes-Benz в России могут вырасти. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе дистрибутора компании «МБ РУС».

Сейчас дилеры прилагают все усилия, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами, обходить ограничения помогают стороннее ПО и продающаяся на маркетплейсах техника, но «по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», отметил источник издания.

Есть обходные пути, некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или обращаются в другие фирмы, так как чаще всего онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Он считает, что часть диагностики перейдет в офлайн-режим, а отключение ПО может создавать риски проблем с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.

  • Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин в РФ в марте 2022 года. Компания оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро.
  • В апреле 2023 года российский дилер «Автодом» купил местный бизнес Mercedes-Benz. Компания стала единственным владельцем двух юридических лиц. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год.

Фото на обложке: rebinworkshop / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО, доработка «Авроры» в 300 млрд рублей: главное 14 августа
  2. 2 Обзор китайских автомобилей, которые можно купить в России
  3. 3 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
  4. 4 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  5. 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ