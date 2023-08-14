Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-сервисам, позволяющих оперативно обнаружить причину поломки и устранить ее.

Из-за этого сроки ремонта машин Mercedes-Benz в России могут вырасти. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе дистрибутора компании «МБ РУС».

Сейчас дилеры прилагают все усилия, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами, обходить ограничения помогают стороннее ПО и продающаяся на маркетплейсах техника, но «по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», отметил источник издания.

Есть обходные пути, некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или обращаются в другие фирмы, так как чаще всего онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Он считает, что часть диагностики перейдет в офлайн-режим, а отключение ПО может создавать риски проблем с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.

Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин в РФ в марте 2022 года. Компания оценила финансовые потери после приостановки поставок в Россию в 1,4 млрд евро.

В апреле 2023 года российский дилер «Автодом» купил местный бизнес Mercedes-Benz. Компания стала единственным владельцем двух юридических лиц. В сделку вошел в том числе завод автоконцерна в Подмосковье с мощностью производства до 30 тыс. автомобилей в год.

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