Аудиогид по всему миру: вышло мобильное приложение MAPO Guides

Гиды из Нидерландов создали приложение MAPO Giudes, с которым можно погулять по городам мира.

MAPO Giudes поможет совершить экскурсии с аудиосопровождением по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду, Амстердаму, Тбилиси, Кёльну, Будапешту, Мадриду, а также другим городам: список пополняется ежедневно. Выбрать «своего» гида можно с помощью видеопрезентации.

Создатели сервиса рассчитывают, что он заинтересует и местных жителей: это даст им возможность почувствовать себя туристом в собственном городе.

Главными преимуществами MAPO Guides называют:

экскурсии на любой вкус: обзорные, исторические, для семей с детьми, гастрономические и другие;

качественный контент: все экскурсии проходят модерацию и тщательно проверяются на соответствие требованиям;

доступность: большую часть аудиоэкскурсий можно купить по цене чашки кофе с пирожным;

привязку аудиотуров к городской среде благодаря встроенным Google-картам, доступным без интернета;

путешествие в своём темпе: скачанная экскурсия будет доступна 48 часов после активации.

Также MAPO Guides предоставляет гидам возможность размещения своих аудиоэкскурсий и получения с них пассивного дохода.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: ian dooley / Unsplash.