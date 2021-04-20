Аудиогид по всему миру: вышло мобильное приложение MAPO Guides

Гиды из Нидерландов создали приложение MAPO Giudes, с которым можно погулять по городам мира.
MAPO Giudes поможет совершить экскурсии с аудиосопровождением по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду, Амстердаму, Тбилиси, Кёльну, Будапешту, Мадриду, а также другим городам: список пополняется ежедневно. Выбрать «своего» гида можно с помощью видеопрезентации.
Главными преимуществами MAPO Guides называют:
- экскурсии на любой вкус: обзорные, исторические, для семей с детьми, гастрономические и другие;
- качественный контент: все экскурсии проходят модерацию и тщательно проверяются на соответствие требованиям;
- доступность: большую часть аудиоэкскурсий можно купить по цене чашки кофе с пирожным;
- привязку аудиотуров к городской среде благодаря встроенным Google-картам, доступным без интернета;
- путешествие в своём темпе: скачанная экскурсия будет доступна 48 часов после активации.
Также MAPO Guides предоставляет гидам возможность размещения своих аудиоэкскурсий и получения с них пассивного дохода.
Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: ian dooley / Unsplash.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter