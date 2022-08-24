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Условия для въезда в ЕС, Triumph может покинуть Россию: главные новости 24 августа

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

МИД Литвы предлагает впускать россиян в ЕС по ответам на вопросы о Крыме и о деятельности вооруженных сил РФ на Украине, Triumph может покинуть Россию до конца года и другие события 24 августа — в дайджесте RB.

Список может дополняться в течение дня.

Условия для въезда в ЕС, Triumph может покинуть Россию: главные новости 24 августа

Мир

  • МИД Литвы предлагает впускать россиян в ЕС по ответам на вопросы о Крыме и о деятельности вооруженных сил РФ на Украине. 

Россия

  • Количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5-7 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Бизнес

  • Бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца 2022 года. Компания работала в стране с 1995 года, но в условиях санкций не смогла наладить поставки. 
  • Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в июле снизились почти на 18% к июлю 2021 году. Всего в прошлом месяце россияне купили свыше 478 тыс. подержанных машин.
  • За последний месяц в России на 30% подешевели последние модели iPhone. На снижение цен повлияли укрепление рубля, падение интереса россиян к устройствам, грядущая презентация Apple и новые логистические цепочки.
  • В Минфине поддержали подготовленный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, который разрешает продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей стране. Речь о верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом.

Финансы

  • Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%.
  • Кредитные организации пробуют начислять зарплаты через систему быстрых платежей (СБП). В тестировании участвуют пять банков.

Фото на обложке: Unsplash

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