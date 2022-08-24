МИД Литвы предлагает впускать россиян в ЕС по ответам на вопросы о Крыме и о деятельности вооруженных сил РФ на Украине, Triumph может покинуть Россию до конца года и другие события 24 августа — в дайджесте RB.



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Условия для въезда в ЕС, Triumph может покинуть Россию: главные новости 24 августа