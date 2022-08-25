RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Минцифры отказалось финансировать проект разработки российского движка для создания игр, Россия предложила план расширения расчетов в тенге, сомах и драмах, на российский рынок планируют выйти ритейлеры из Китая, Турции и Ирана и другие события 25 августа.

Россия предложила план расширения расчетов в нацвалюте, выход новых ритейлеров: главные новости 25 августа