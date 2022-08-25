Россия предложила план расширения расчетов в нацвалюте, выход новых ритейлеров: главные новости 25 августа

RB продолжает следить за основными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Минцифры отказалось финансировать проект разработки российского движка для создания игр, Россия предложила план расширения расчетов в тенге, сомах и драмах, на российский рынок планируют выйти ритейлеры из Китая, Турции и Ирана и другие события 25 августа.
Россия
- Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании проекта разработки отечественного движка для разработки игр из средств фонда «Росинфокоминвест».
- На заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Киргизии 25 и 26 августа, запланировано обсудить вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС для расчетов во взаимной торговле.
Бизнес
- Ирландская Bookmate Limited может прекратить свою деятельность в России, компания владеет одноименным подписным сервисом для чтения электронных книг. «Яндекс» после покупки платформы Bookmate будет развивать книжный сервис в РФ, прежняя команда сосредоточится на рынке Азии и Европы, рассказали источники издания.
- За семь месяцев россияне увеличили на треть покупки товаров для животных. Чек одной покупки в зоомагазине в январе-июле составил 1,2 тыс. рублей.
- Ритейлеры из Ирана, Китая и Турции заинтересованы в развитии своего бизнеса в России и в ближайшее время выйдут на отечественный рынок.
- Россияне переходят на новую бережливую модель потребления, выбирая товары по более низкой цене и все больше ориентируются на скидки.
- Потери западных компаний после ухода из России уже превысили $70 млрд. Наибольшие потери ожидаемо понесли компании топливно-энергетического сектора.
Cервисы
- «МТС-Банк» запустил для бизнеса сервис по работе с персоналом и самозанятыми. Он поможет упростить документооборот, найти сотрудников для проектов, а самозанятым — предложить свои услуги большему числу компаний.
Фото на обложке: Unsplash
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