Старт серийного производства электромотоцикла Aurus Merlon перенесли на 2025 год

Серийный выпуск электромотоциклов Aurus Merlon стартует не ранее 2025 года, сообщил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, его слова передает ТАСС.
Он уточнил, что в настоящее время не завершено проектирование: изготавливаются прототипы. В июле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство отечественного электромотоцикла запустят уже в 2024 году. Тогда министр рассказал, что уже успел покататься на Aurus Merlon, и отозвался о проекте положительно.
Однако разработчик указывал, что после завершения испытаний конструкцию могут несколько изменить.
Электромотоциклы Aurus Merlon будут сопровождать официальные делегации. Мотоцикл развивавает скорость до 200 км/ч при разгоне до 100 км/ч за 3,7 секунды. Запас хода составляет 200 км.
Фото на обложке: merlon.nami.ru/
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