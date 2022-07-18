«Ашан» и «Сбермаркет» открыли первый совместный даркстор

Торговая сеть «Ашан» и сервис доставки продуктов «СберМаркет» открыли первый совместный даркстор в городе Московском (Новомосковский административный округ Москвы), говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Даркстор — это «магазин-склад» для обслуживания онлайн-заказов, без физического доступа покупателей.

Ассортимент даркстора насчитывает 3,6 тыс. SKU (единиц товара), более 600 товаров представлены со скидками. Доставка заказов бесплатная, время ожидания составит от 20 минут до 60 минут.

Зона доставки охватывает весь город Московский, также заказы можно получить в Рассказовке, Переделкине, Солнцеве, Филатовом луге, Прокшине, Троицке и Марьине.

«Порядка 75% заказов, которые клиенты делают в магазинах "Ашан", приходится на самые часто покупаемые SKU — свежие овощи и фрукты, бакалею, мясо, хлеб, молочную продукцию, товары для быта. Именно такие категории располагаются на полках даркстора», — сообщил директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов.

По его словам, сборка и доставка заказов из даркстора быстрее в 2–3 раза по сравнению с обычным гипермаркетом.

В настоящее время доставка через «Сбермаркет» доступна из 174 магазинов «Ашана» в 36 регионах России.

Фото на обложке и в тексте: «Сбермаркет»