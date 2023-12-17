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Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, сняла возражения. Ожидается, что теперь постпреды стран ЕС смогут завершить согласование очередных ограничительных мер.

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций

Как сообщает Reuters, это стало возможным после приостановки статуса «международного спонсора войны» в украинском реестре для Raiffeisen Bank International. Агентство уточняет, что австрийские чиновники на встречах с европейскими дипломатами в течение нескольких последних недель требовали исключить банк из списка.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции Украины.

Сообщается, что одобрение антироссийских санкций можно ожидать на следующей неделе.

Страны Европейского союза, несмотря на возражения Австрии и Венгрии, согласовали 12-й пакет санкций против России на этой неделе. Отмечалось, что ограничения будут включать прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января и поэтапный запрет на импорт алмазов из третьих стран с марта 2024-го.

Фото: Unsplash

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