Великобритания ввела штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией, DST Global инвестировал в индийский стартап Udaan, пиццерии «4 Папас» грозит банкротство и другие новости 15 декабря.

12-й пакет санкций, штрафы Великобритании: главное 15 декабря