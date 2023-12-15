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12-й пакет санкций, штрафы Великобритании: главное 15 декабря

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Великобритания ввела штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией, DST Global инвестировал в индийский стартап Udaan, пиццерии «4 Папас» грозит банкротство и другие новости 15 декабря.

12-й пакет санкций, штрафы Великобритании: главное 15 декабря

Мир

  • Власти Великобритании ввели штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией. Их размер составит до £1 млн.
  • Страны Европейского союза, несмотря на возражения Австрии и Венгрии, согласовали 12-й пакет санкций против России. По данным Reuters, новый пакет санкций также должен включить прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января и поэтапный запрет на импорт алмазов из третьих стран с марта. 

Финансы

  • Карты «Мир» заняли более половины платежного рынка России: доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема.

Бизнес

  • Индийский стартап в сфере электронной коммерции Udaan привлек $340 млн от M&G Plc, Lightspeed Venture Partners и DST Global. 
  •  Одной из российских структур американской сети пиццерий Papa John`s — компании «4 Папас» — грозит банкротство. Заявление подали два индивидуальных предпринимателя, которым через суд удалось взыскать с сети долги по аренде помещений под рестораны, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

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