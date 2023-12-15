12-й пакет санкций, штрафы Великобритании: главное 15 декабря

Карина Пардаева
Великобритания ввела штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией, DST Global инвестировал в индийский стартап Udaan, пиццерии «4 Папас» грозит банкротство и другие новости 15 декабря.
12-й пакет санкций, штрафы Великобритании: главное 15 декабряКарина Пардаева
Мир
- Власти Великобритании ввели штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией. Их размер составит до £1 млн.
- Страны Европейского союза, несмотря на возражения Австрии и Венгрии, согласовали 12-й пакет санкций против России. По данным Reuters, новый пакет санкций также должен включить прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января и поэтапный запрет на импорт алмазов из третьих стран с марта.
Финансы
- Карты «Мир» заняли более половины платежного рынка России: доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема.
Бизнес
- Индийский стартап в сфере электронной коммерции Udaan привлек $340 млн от M&G Plc, Lightspeed Venture Partners и DST Global.
- Одной из российских структур американской сети пиццерий Papa John`s — компании «4 Папас» — грозит банкротство. Заявление подали два индивидуальных предпринимателя, которым через суд удалось взыскать с сети долги по аренде помещений под рестораны, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Black Salmon /
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