Капитализация «Совкомбанка» в ходе IPO составит 230,5 млрд рублей

«Совкомбанк» объявил о начале торгов акциями на Московской бирже. В ходе IPO организация разместила 1 млрд акций, а общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Совкомбанка».
Накануне банк объявил параметры IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за бумагу. По итогам торгов рыночная капитализация «Совкомбанка» составила 230,5 млрд рублей.
В ходе размещения от инвесторов поступило свыше 140 тыс. заявок. Среди новых инвесторов физические лица составляют порядка 65%, остальные 35% — институциональные инвесторы.
При этом акционеры банка не продавали свои бумаги, предложение обеспечила допэмиссия. По словам первого зампреда правления и совладельца банка Сергея Хотимского, книга заявок была переподписана более чем в 10 раз. Инвесторами станут около 120 тыс. человек.
Фото на обложке: Denis Kabelev /
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