Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Капитализация «Совкомбанка» в ходе IPO составит 230,5 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Совкомбанк» объявил о начале торгов акциями на Московской бирже. В ходе IPO организация разместила 1 млрд акций, а общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Совкомбанка».

Капитализация «Совкомбанка» в ходе IPO составит 230,5 млрд рублей

Накануне банк объявил параметры IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за бумагу. По итогам торгов рыночная капитализация «Совкомбанка» составила 230,5 млрд рублей.

В ходе размещения от инвесторов поступило свыше 140 тыс. заявок. Среди новых инвесторов физические лица составляют порядка 65%, остальные 35% — институциональные инвесторы.

При этом акционеры банка не продавали свои бумаги, предложение обеспечила допэмиссия. По словам первого зампреда правления и совладельца банка Сергея Хотимского, книга заявок была переподписана более чем в 10 раз. Инвесторами станут около 120 тыс. человек.

Фото на обложке: Denis Kabelev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границе ценового диапазона
  2. 2 «Совкомбанк» и «Сколково» запустили конкурс ИТ-решений для благотворительных организаций
  3. 3 Победители хакатона Sovcombank Team Challenge 2023 разделят 1 млн рублей
  4. 4 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  5. 5 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2023

DevRel Hack 2.0

15 декабря 2023

Технологии добра

15 декабря 2023

Brand Analytics ML Contest

Все ВОЗМОЖНОСТИ