IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границе ценового диапазона

IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границей ценового диапазона. Наблюдательный совет организации установил цену акций в размере 11,5 рубля за одну бумагу. В рамках размещения банк намерен привлечь 10 млрд рублей.
«Совкомбанк» определился с ценой акций в рамках предстоящего IPO. Наблюдательный совет установил ее в районе 11,5 рубля за бумагу, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В рамках IPO «Совкомбанка» на рынке может быть размещено до 5 млрд акций. Принять участие в размещении может широкий круг инвесторов.
В рамках публичного размещения акций «Совкомбанк» намерен привлечь 10 млрд рублей. Это будет первое банковское IPO в стране с 2015 года.
Фото на обложке: Alexxx Shmel /
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