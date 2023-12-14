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IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границе ценового диапазона

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границей ценового диапазона. Наблюдательный совет организации установил цену акций в размере 11,5 рубля за одну бумагу. В рамках размещения банк намерен привлечь 10 млрд рублей.

IPO «Совкомбанка» пройдет по верхней границе ценового диапазона

«Совкомбанк» определился с ценой акций в рамках предстоящего IPO. Наблюдательный совет установил ее в районе 11,5 рубля за бумагу, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

В рамках IPO «Совкомбанка» на рынке может быть размещено до 5 млрд акций. Принять участие в размещении может широкий круг инвесторов.

В рамках публичного размещения акций «Совкомбанк»  намерен привлечь 10 млрд рублей. Это будет первое банковское IPO в стране с 2015 года.

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

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